Карпин высказался о причинах отказа сборной России от турнира в Центральной Азии

На днях стало известно, что сборная России в июне не выступит на турнире в Центральной Азии. Главный тренер команды Валерий Карпин дал комментарий на этот счёт.

Карпин выделил целый ряд причин отказа сборной России от турнира. Первая – сроки турнира. Он совпадает с суперфиналом Кубка России, то есть ряд футболистов не смогли бы отправиться в сборную. Также Карпин отметил, что матчи турнира будут проходить при очень жаркой погоде, плюс в Бишкеке на стадионе искусственный газон, на котором возрастает риск получения травмы.

Карпин ответил на вопрос, можно ли было бы поучаствовать в турнире без игроков, задействованных в кубковом финале.

«Да, конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела – всем нужен результат здесь и сейчас», - сказал Карпин с улыбкой в интервью ТАСС.

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