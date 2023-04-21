На днях было объявлено о том, что сборная России не выступит на турнире, который на июнь организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» , одна из причин отказа России от этого турнира заключается в позиции УЕФА и ФИФА.

«Россия должна была стать спонсором турнира в Центральной Азии, но УЕФА и ФИФА попросили не сжигать мосты. Это основная причина, почему Россия отказалась от участия в турнире», - сообщил нам источник, знакомый с ситуацией.

Как известно, Российский футбольный союз сейчас контактирует с УЕФА и ФИФА по вопросы возвращения России в официальные турниры.