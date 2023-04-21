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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Российские арбитры могут поработать в Центральной Азии

21 Апреля 2023 • 15:24 Комментировать

В июне в Центральной Азии состоится турнир, который организовывает местная ассоциация футбола (ЦАФА). Сборная России отказалась от выступления на этом турнире, однако поехать на него могут российские арбитры.

Как стало известно sport24, на матчах Кубка Центральной Азии могут поработать бригады Сергея Карасёва, Владислава Безбородова, Кирилла Левникова и Сергея Иванова. Из этих четырёх бригад могут быть выбраны две.

«Есть вероятность, что на этом турнире матчи обслужат две бригады судей из России. Организаторами рассматриваются четыре бригады - Карасёва, Безбородова, Левникова и Иванова - все имеют лицензию ФИФА», - сообщил источник, который знаком с ситуацией.

Сборная России после отказа от турнира в Центральной Азии в июне наверняка проведёт несколько товарищеских игр.

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Сергей Иванов Владислав Безбородов Сергей Карасёв Кирилл Левников
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