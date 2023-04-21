Сборная России может провести матч против ОАЭ

Сборная России может в будущем провести товарищескую встречу против национальной команды ОАЭ. Об этом сообщили в Федерации футбола Объединенных Арабских Эмиратов.

«Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Возможно, после мая будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными», - рассказали в Федерации футбола ОАЭ корреспонденту Sport24.

Напомним, что сборная России не может участвовать в международных турнирах из-за бана от ФИФА и УЕФА. В конце прошлого месяца подопечные Валерия Карпина провели товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).