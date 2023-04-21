Филимонов отреагировал на отказ РФС от турнира в Азии

Экс-вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал отказ Российского футбольного союза от участия в азиатском турнире.

«Не знаю, на основании чего принималось решение. У футболистов такая жизнь, что если хотите развиваться и играть, то надо чем-то жертвовать. Если хотите отдыхать и наслаждаться жизнью, то такая ситуация», - приводятся слова Филимонова на страницах издания «Чемпионат».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА. В конце марта подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских поединка. Россияне расписали мировую с Ираном (1:1) и отпраздновали победу над Ираком (2:0).