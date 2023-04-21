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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Филимонов отреагировал на отказ РФС от турнира в Азии

21 Апреля 2023 • 10:07 Комментировать

Экс-вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал отказ Российского футбольного союза от участия в азиатском турнире.

«Не знаю, на основании чего принималось решение. У футболистов такая жизнь, что если хотите развиваться и играть, то надо чем-то жертвовать. Если хотите отдыхать и наслаждаться жизнью, то такая ситуация», - приводятся слова Филимонова на страницах издания «Чемпионат».

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА. В конце марта подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских поединка. Россияне расписали мировую с Ираном (1:1) и отпраздновали победу над Ираком (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Филимонов
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