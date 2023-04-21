Овчинников: «В РФС боятся, что нам на турнире в Азии по башке настучат»

Российский футбольный специалист Валерий Овчинников высказался об отказе РФС от участия в азиатском турнире.

«Ощущение, что в РФС боятся, что нам на этом турнире по башке настучат. Наши братья-азиаты. Мое мнение - сборной нужны международные матчи. Любые. Мы отвыкли от них», - передает слова тренера издание «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В прошлом месяце подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских поединка. Россияне сыграли вничью со сборной Ирана (1:1) и отпраздновали победу над Ираком (2:0).