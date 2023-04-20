Ирисметов – о сборной России: «Незаменимых команд нет»

Спортивный директор ташкентского «Пахтакора», а в прошлом футболист московского «Спартака» Жафар Ирисметов прокомментировал недавний отказ РФС отправлять на чемпионат ЦАФА сборную России.

«Сожалеют ли в Азии об отказе сборной России? Не думаю, что это так, незаменимых команд нет», - заявил Ирисметов порталу Rusfootball, добавив, что отказ от турнира послужит скорее минусом для сборной России, которой необходимо больше международных матчей в связи с политической изоляцией команды.

Напомним, товарищеский турнир с участием шести среднеазиатских сборных запланирован на середину июня. Сборную России хотели пригласить на него в качестве приглашенного гостя.