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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Ирисметов – о сборной России: «Незаменимых команд нет»

20 Апреля 2023 • 18:10 Комментировать

Спортивный директор ташкентского «Пахтакора», а в прошлом футболист московского «Спартака» Жафар Ирисметов прокомментировал недавний отказ РФС отправлять на чемпионат ЦАФА сборную России.

«Сожалеют ли в Азии об отказе сборной России? Не думаю, что это так, незаменимых команд нет», - заявил Ирисметов порталу Rusfootball, добавив, что отказ от турнира послужит скорее минусом для сборной России, которой необходимо больше международных матчей в связи с политической изоляцией команды.

Напомним, товарищеский турнир с участием шести среднеазиатских сборных запланирован на середину июня. Сборную России хотели пригласить на него в качестве приглашенного гостя.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Жафар Ирисметов
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