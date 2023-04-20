Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение РФС не участвовать на турнире Центральной-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Я думаю, что по мне это более правильное решение, чем заявляться туда играть. Потому что потом японцы скажут, что не хотят играть с нами, а позже ещё кто-то, и начнутся проблемы. Поэтому жизнь на этом не заканчивается. Надеюсь, что всё поменяется в лучшую сторону, и будем играть в Европе.

РФС нашёл более интересный вариант? А какой сейчас вариант найдёшь? Мы не можем ни в Африку заявиться даже (смеётся). Почему не сыграть товарищеские матчи против бразильских команд? Считаю, что это может случиться. Такой период надо пережить, и ничего другого не остаётся», — сказал Гуренко.