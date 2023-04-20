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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Гуренко – о решении РФС не выступать в Кубке ЦАФА: «Это более правильное решение, чем заявляться туда» эксклюзив

20 Апреля 2023 • 12:25 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение РФС не участвовать на турнире Центральной-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Я думаю, что по мне это более правильное решение, чем заявляться туда играть. Потому что потом японцы скажут, что не хотят играть с нами, а позже ещё кто-то, и начнутся проблемы. Поэтому жизнь на этом не заканчивается. Надеюсь, что всё поменяется в лучшую сторону, и будем играть в Европе.

РФС нашёл более интересный вариант? А какой сейчас вариант найдёшь? Мы не можем ни в Африку заявиться даже (смеётся). Почему не сыграть товарищеские матчи против бразильских команд? Считаю, что это может случиться. Такой период надо пережить, и ничего другого не остаётся», — сказал Гуренко.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Гуренко ЦАФА
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Комментарии (1)
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Zed2891
20 Апреля 2023 в 13:01
Очередной ждун, конечно лучше вообще не играть, сейчас позовут вас в Европу, без флага, гимна, на корачках, в тюремной робе, после очередного пресмыкания.
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