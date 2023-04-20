Колыванов: «Сборная России устала играть со шпаной»

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал отказ РФС от участия в азиатском турнире.

«Самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Сборная устала играть с этой шпаной. Лучше собрать две сборные - первую и вторую - и сыграть между собой, чем с такими командами», - цитирует эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В марте подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских поединка. Россияне отпраздновали победу над Ираком (2:0) и расписали мировую с Ираном (1:1).