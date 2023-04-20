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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Колыванов: «Сборная России устала играть со шпаной»

20 Апреля 2023 • 11:56 Комментировать (1)

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал отказ РФС от участия в азиатском турнире.

«Самим футболистам неинтересно ехать и играть с этими командами. Сборная устала играть с этой шпаной. Лучше собрать две сборные - первую и вторую - и сыграть между собой, чем с такими командами», - цитирует эксперта издание «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В марте подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских поединка. Россияне отпраздновали победу над Ираком (2:0) и расписали мировую с Ираном (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Колыванов
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Апреля 2023 в 12:00
А-ха-ха-ха! )))
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