Кечинов разочарован отказом РФС от турнира в Азии

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на решение РФС отказаться от участия в азиатском турнире.

«Мы давно не участвуем в официальных соревнованиях. Жалко, что Россия не примет участия в турнире, в котором, как мне кажется, выступают самые лучшие команды Азии», - передает слова Кечинова издание «Чемпионат».

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

В прошлом месяце подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча – против национальных сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0).