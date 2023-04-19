Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что поддерживает решение РФС отказаться от выступления сборной России на турнире ЦАФА (Центрально-Азиатской футбольной ассоциации).

«Приняли правильное решение. Надо сделать паузу. Просто так играть матчи - не имеет никакой мотивации. Уже провели два матча, просмотрели игроков. Считаю, что это правильное решение.

С кем играть дальше? Руководители Российского футбольного союза ищут варианты, и это сейчас не так просто сделать. Будем ждать!» - сказал Гладилин.

С весны 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований на неопределённый срок. За это время национальная команда пропустила чемпионат мира 2022 года и сыграла товарищеские игры против Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Ирака.