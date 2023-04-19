Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему РФС решил отказаться от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Мы не знаем всех подробностей, но я думаю, руководство РФС всё правильно просчитало и решило, что лучше не участвовать там нашей сборной. Однако всем болельщикам было бы интересно поучаствовать в каком-то турнире с мотивацией, а не просто в каком-то товарищеском матче.

Нужно дождаться от РФС уточнений, потому что, то, как они оправдали, это не все нюансы, которые были. Я думаю, мы ещё что-то услышим», — сказал Булыкин.

Турнир ЦАФА пройдёт с 9 по 21 июня, в нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.