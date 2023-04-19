Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение Российского футбольного союза отказаться от участия на турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Переход в Азию не состоялся? Я думаю, нет. Наверное, рано делать какие-то выводы. Может быть, нашли какой-то турнир, который будет более интересный.

С кем сборной России можно сыграть? Можно с какой-нибудь второй сборной Бразилии. Потому что в основной команде играют топовые игроки в топовых командах и вытащить их оттуда будет нереально. Вряд ли они с нами сыграют.

Реально нам сыграть с какой-нибудь бразильской командой. Но опять же, у них летом игры, а у нас пауза. У нас зима - там лето. Тут непросто всё», — сказал Балахнин.