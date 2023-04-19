Уткин прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире ЦАФА

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение Российского футбольного союза отказаться от участия в турнире ЦАФА.

«РФС отказался играть турнир с участием сборной Афганистана в июне в Средней Азии. Симптоматично, что рассматривали. А что, поля неизвестно из чего, температура под сорок градусов. Подумали - и отказались. Но думали», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что турнир состоится с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. В нем примут участие национальные сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.