Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение Российского футбольного союза не принимать участие в официальном турнире ЦАФА.

- На ваш взгляд, это разумное решение?

- Надо знать все нюансы, чтобы делать выводы о такой позиции. Сборная должна принимать участие в международных матчах. А там дальше как получится договориться у руководства РФС – на контрольные матчи или официальные.

- Лучше играть товарищеские матчи с равными по силе соперниками или официальные с более слабыми?

- Конечно, хочется поучаствовать в официальном турнире. Если нет такой возможности, то надо играть товарищеские матчи – всё равно с какой сборной. Нужно выходить на поле, побеждать и радовать болельщиков всей страны. В условиях отсутствия международных матчей надо соглашаться на то, что есть.

- В РФС сказали, что УЕФА хочет продолжать сотрудничать с нами.

- Я всегда считал, что спорт вне политики, так что игроки должны выступать на международной арене. Лучше в Европе, чем в Азии. Но играть нужно со всеми, кто согласен, иначе мы потеряем целое поколение.