Аршавин не расстроен, что сборная России не сыграет на чемпионате ЦАФА

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не жалеет, что российская команда не сыграет на товарищеском чемпионате ЦАФА (Центрально-Азиатской футбольной ассоциации). Турнир намечен на вторую декаду июня.

«Какое решение приняли, такое и приняли. Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После вынесенного решения от РФС российская футбольная общественность разделилась на два лагеря. Есть и те, кому решение отказаться от турнира очень не понравилось – в их числе Анзор Кавазашвили и бывший генсекретарь РФС Анатолий Воробьёв.