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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Аршавин не расстроен, что сборная России не сыграет на чемпионате ЦАФА

18 Апреля 2023 • 22:52 Комментировать

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не жалеет, что российская команда не сыграет на товарищеском чемпионате ЦАФА (Центрально-Азиатской футбольной ассоциации). Турнир намечен на вторую декаду июня.

«Какое решение приняли, такое и приняли. Лично я не расстроился, что в таком модном турнире наша сборная не примет участия», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

После вынесенного решения от РФС российская футбольная общественность разделилась на два лагеря. Есть и те, кому решение отказаться от турнира очень не понравилось – в их числе Анзор Кавазашвили и бывший генсекретарь РФС Анатолий Воробьёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России РФС ЦАФА
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