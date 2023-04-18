Известный российский тренер Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал решение Российского футбольного союза не принимать участие в официальном турнире ЦАФА.

- Как вы относитесь к этому решению?

- Со спортивной точки зрения лучше было участвовать в этом турнире, несмотря на то, что азиатские турниры не очень конкурентные. Да, европейские турниры сильнее и лучше играть, чем не играть. Хотя недавний чемпионат мира показал, что не такие уж и слабые азиатские сборные. Если участие в этом турнире может помешать возвращению в УЕФА, то в нём нет смысла. Если руководители РФС руководствовались именно этим принципом, я не вижу ничего плохого. Нам надо думать о будущем сборной России. Возможно, этот шаг приблизит нас к участию в евротурнирах.

- Лучше играть товарищеские матчи с равными по силе соперниками или официальные с более слабыми?

- Я не знаю, есть ли разница в классе между условной сборной Камеруна и командами из ЦАФА. Играть в официальном турнире с детской школой – это одно дело, а другое дело - выступать с командами того же уровня. Когда вы пьёте лекарство, вы знаете, что у него есть побочные эффекты, но всё равно продолжаете принимать его, потому что позитивных эффектов больше. Тут надо взвешивать и понимать, где больше положительных эффектов, а где меньше. Любая официальная встреча проходит более напряжённо, чем любая контрольная игра.