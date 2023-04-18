Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ сборной России от участия в чемпионате ЦАФА.

«Мы нигде не выступаем, нас нигде не хотят видеть, мы будем выступать внутри. К сожалению, на данный момент выхода из ситуации я не вижу. Мы не играем и играть не будем в ближайшем будущем», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс». Губерниева также удивило объяснение отказа, связанное с большое нагрузкой игроков, поскольку российская сборная не выступает на международном уровне.

Напомним, что ранее сегодня, 18 апреля, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил отказ сборной России от участия в азиатском турнире летом.