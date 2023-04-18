Бывший генеральный секретарь Российского Футбольного Союза Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решении РФС не принимать участие в официальном турнире ЦАФА.

- На ваш взгляд, это разумный шаг?

- В доме повешенного не говорят о веревке. В доме футбола на Народной улице не следует говорить о разуме. Когда достойные члены футбольной семьи приглашают «беспризорника», коим сейчас является сборная России, надо благодарить и собирать чемоданы, спортивные сумки или рюкзаки и везти сувениры гостеприимным хозяевам.

- На ваш взгляд, лучше играть товарищеские матчи с командами уровня Камеруна или официальные с Афганистаном и Таджикистаном?

- Чтобы музыка звучала, нужны и белые, и чёрные клавиши. Основные блюда часто подаются с гарниром.

- В УЕФА сказали, не хотят ухода РФС из Союза. Это положительный сдвиг?

- УЕФА дорожит каждым своим членом - Косово, Гибралтаром, Англией и Испанией. Россия - не исключение, тем более, на протяжении многих десятилетий наша сборная не давала повода усомниться в своем футбольном ДНК. Поэтому нынешнее поколение российских футболистов ещё обязательно сыграет в Лиге чемпионов УЕФА и других турнирах под ее эгидой.

Отметим, что центральный офис РФС находится на Народной улице в Москве.