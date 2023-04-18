В РФС связали отказ от турнира ЦАФА с Суперфиналом Кубка России

В Российском футбольном союзе озвучили новые подробности отказа сборной России от участия в чемпионате ЦАФА, который запланирован на июнь.

«Решение принималось по итогам внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды», - пояснили «Матч ТВ» в пресс-службе РФС.

Решение отказаться в организации обосновали тем, что сроки проведения товарищеского турнира, совпадают с Суперфиналом Кубка России по футболу. Он намечен на 11 июня.

Напомним, что об отказе сборной России участвовать в товарищеском турнире стало известно сегодня вечером.

«Продолжаем переговоры по организации новых товарищеских матчей», - добавили в РФС.