Кавазашвили посоветовал распустить сборную России

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили крайне недоволен тем, что РФС принял решение не участвовать в чемпионате ЦАФА, в котором сборная России могла посоревноваться со сборными из Центральной Азии.

«Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна?», - цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

Напомним, решение отказаться от турнира в РФС объяснили большим объёмом нагрузки на игроков.

«Пускай в памяти останется то, что сборная России — это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть», - добавил бывший спартаковец.

Товарищеский турнир с участием сборных Ирана, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана намечен на грядущий июнь.