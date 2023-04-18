Митрофанов: «Чеферин не сказал ничего нового»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил слова руководителя УЕФА Александера Чеферина об условиях возвращения российского футбола.

«Чеферин не сказал ничего нового, по сравнению с тем, что он говорил в марте. То, что он говорил — это очевидные вещи. Конечно, если бы этого не было. То было бы легче», — заявил функционер в интервью «Спорт-Экспрессу». Митрофанов также рассказал, что РФС планирует заменить участие сборной России в чемпионате ЦАФА на игры с другими национальными командами.

Напомним, что с февраля прошлого года все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.