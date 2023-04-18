Колосков - о турнире ЦАФА: «Правильно, что отказались, там условия ужасные»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков уверен в том, что отказ сборной России от участия в товарищеском турнире ЦАФА – абсолютно верное решение. Он, напомним, состоится в июне.

«Правильно, что отказались, там условия ужасные: жара, поля непонятно какого качества», - цитирует Колоскова портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее стала известна основная причина того, почему российская команда отказалась от участия в международном товарищеском чемпионате, в котором сыграют команды Ирана, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Сборная России в состоянии найти себе соперников на более выгодных для себя условиях», - добавил Колосков.