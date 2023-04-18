Митрофанов рассказал о возможном участии юношеской сборной России в международном турнире

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об участии сборной России до 17 лет в турнире в Бразилии.

«Бразильская федерация проводит эти соревнования. Коллеги нас пригласили. Мы с удовольствием все организационные вопросы с ними сейчас отрабатываем», — заявил функционер в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, турнир пройдёт примерно с 28 мая по 3 июня.

Напомним, что с февраля прошлого года российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Недавно РФС отказалось от участия основной национальной команды в чемпионате ЦАФА.