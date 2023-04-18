В Таджикистане сожалеют о том, что сборная России не приедет на чемпионат ЦАФА

Пресс-секретарь Таджикской федерации футбола Фаридун Салиев выразил сожаление о том, что сборная России не сможет сыграть на товарищеском чемпионате ЦАФА, который запланирован на июнь. По его мнению, участие российской команды принесло бы турниру больше медийности.

«Жаль, что в новом турнире в итоге не будет российской команды. Тем не менее он состоится, но с участием сборной России он был бы в медийном плане, да и во всех аспектах более привлекательным», - заявил Салиев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, о том, что сборной России не будет на товарищеском турнире, сегодня вечером заявил генсек РФС Максим Митрофанов. Также чиновник назвал главную причину отказа команды России участвовать в чемпионате.