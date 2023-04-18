Заварзин высказался об отказе сборной России участвовать в Кубке ЦАФА

Экс-глава РПЛ Юрий Заварзин отреагировал на информацию о том, что сборная России отказалась от участия в чемпионате ЦАФА.

«Это непонятная ассоциация, там всего шесть команд. Предполагаю, что мы кому-то пообещали, что не будем участвовать в этом турнире. Думаю, нас в Европу заберут, поэтому и сказали, чтобы меньше играли с азиатскими командами», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России была приглашена в Кубок Центральной Азии, который должен пройти предстоящим летом. В чемпионате ожидается участие восьми национальных команд. 18 апреля стало известно, что РФС отказался от участия в турнире.