Названа главная причина отказа сборной России от турнира в Центральной Азии

Во вторник было объявлено о том, что сборная России отказалась от выступления на турнире в Центральной Азии.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь Российского футбольного союза, назвал основную причину отказа сборной России от этого турнира.

«Главная причина - большая нагрузка на игроков», - сказал Митрофанов представителям средств массовой информации.

Турнир в Центральной Азии пройдёт в июне. После отказа от участия в нём сборная России, вероятно, просто проведёт несколько товарищеских игр. В марте, напомним, команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).