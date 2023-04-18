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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Названа главная причина отказа сборной России от турнира в Центральной Азии

18 Апреля 2023 • 20:33 Комментировать (3)

Во вторник было объявлено о том, что сборная России отказалась от выступления на турнире в Центральной Азии.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь Российского футбольного союза, назвал основную причину отказа сборной России от этого турнира.

«Главная причина - большая нагрузка на игроков», - сказал Митрофанов представителям средств массовой информации. 

Турнир в Центральной Азии пройдёт в июне. После отказа от участия в нём сборная России, вероятно, просто проведёт несколько товарищеских игр. В марте, напомним, команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Максим Митрофанов ЦАФА
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Комментарии (3)
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Kirolnic
18 Апреля 2023 в 21:03
Ведущие игроки в мире по 50-60 игр в сезон проводят, а тут ажн 40 набежало... Угребки...
Kirolnic
18 Апреля 2023 в 21:02
Это ж где на наших пешеходов нагрузка-то навалилась, как не умерли-то?
Ando Loko
18 Апреля 2023 в 20:58
А говорят, жанр комедия умирает.
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