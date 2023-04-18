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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Митрофанов: «УЕФА хочет, чтобы мы остались»

18 Апреля 2023 • 20:28 Комментировать

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов оценил перспективы смены конфедерации.

«УЕФА хочет, чтобы мы остались», — сказал Митрофанов, чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс». Также Максим подтвердил, что национальная команда не выступит на предстоящем чемпионате ЦАФА.

Напомним, что с февраля прошлого года российский футбол отстранён от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В конце 2022 года активно обсуждался переход в Азиатскую конфедерацию, однако было принято решение создать рабочую группу с УЕФА относительно возвращения в европейский футбол.

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