В РФС заявили, что сборная России не сыграет на турнире ЦАФА

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России откажется от участия в турнире ЦАФА (Центрально-Азиатской футбольной ассоциации).

Как пояснил чиновник, окончательное решение не участвовать в турнире было принято из-за ряда неназванных им причин.

«Благодарны нашим коллегам за приглашение. Долго обсуждали это, но не все условия нас устроили окончательно», - приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что на товарищеском чемпионате ЦАФА сыграют команды Ирана, Туркменистана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Новости о возможном участии российской сборной на этом турнире в качестве приглашённой команды стали появляться в медиапространстве с минувшего марта.