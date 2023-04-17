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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Колосков: «Поездка в Африку нанесёт серьёзный удар по бюджету РФС» эксклюзив

17 Апреля 2023 • 23:29 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна. Ранее сообщалось, что до конца текущего года команда Валерия Карпина может встретиться с командой «неукротимых львов».

- Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном. Как вы к этому относитесь?
- Камерун – одна из сильнейших команд в Африке. В недавнем прошлом - вообще одна из сильнейших команд мира. В стране есть футбольные традиции. Вопрос проведения этого товарищеского матча сложный. Любой товарищеский матч должен иметь логику. Как правило, такие матчи проводятся для того, чтобы лучше подготовиться к очередному официальному соревнованию. Определить несколько схем, лучший состав и прочее. Сегодня будущее участие нашей сборной в официальных турнирах довольно туманно. Сказать, что это будет подготовка к серьёзному турниру, не совсем правильно.

- Тогда для чего нужен такой матч?

- Тут вопрос в том, стоит ли игра свеч. Одно дело, если Камерун прилетит в Москву – тогда финансовых затрат немного. С другой стороны, поездка в Африку нанесёт серьёзный удар по бюджету Российского Футбольного союза. Здесь должны решать руководители РФС. Если игру наметят на лето, то ребят не будет смысла дёргать из отпуска после завершения тяжёлого сезона.

- Вы сказали, что сборная Камеруна в недавнем прошлом была одной из сильнейших команд Африки. Уровни сборных России и Камеруна на сегодняшний день сопоставимы?

- Понятия не имею, в каком состоянии сейчас сборная Камеруна. Просто знаю, что несколько раз подряд камерунцы пропустили этапы плей-офф на чемпионатах мира и не очень удачно выступают на чемпионате Африки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Вячеслав Колосков Сборная Камеруна
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