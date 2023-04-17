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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Мирзоян: «Возьмём бутсы и пойдём в АФК, а там поля другого качества» эксклюзив

17 Апреля 2023 • 22:56 Комментировать

Член Исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна. Ранее сообщалось, что до конца текущего года команда Валерия Карпина может встретиться с командой «неукротимых львов».

- Как вы относитесь к инициативе проведения товарищеской игры между сборными России и Камеруна?

- Моё мнение – надо играть! По итогам сезона мы будем определять лучших футболистов и кандидатов на места в сборной. Сборная должна быть действующей. Мы не должны относиться к товарищеским матчам как к играм для галочки. При таком отношении к товарищеским встречам у игроков нет никакого стимула. Приглашение в сборную – высшая точка признания мастерства футболиста. В сборной должны играть все лучшие – их определяет главный тренер. Он формирует команду и отвечает за результат. Мы можем соглашаться со списком вызванных в сборную или не соглашаться. Отвечает за всю эту подготовку в любом случае главный тренер команды.

- Карпин руководствуется вашим принципом и вызывает только всех лучших?

- Карпин играл за сборную, в то время его вызывал Романцев. Олег Иванович видел, что Карпин вписывается в предложенную систему игры. Думаю, Карпин действует так же. Карпин сейчас строит команду будущего, в этой команде тоже должен быть костяк. Вокруг этого костяка и выстраивается весь процесс.

- Вы думаете, РФС стоит перейти в Азиатскую конфедерацию футбола?

- Вы поймите одну вещь. Вот мы возьмём свою форму и бутсы и пойдём туда, а там поля другого качества. Вы думаете, что легко взять и просто перейти в Азиатскую конфедерацию? Наше положение таково, что, к сожалению, нас не подпускают к международным турнирам. Мы что теперь, должны сесть и сказать, что мы забросим весь спорт?

- Я такого не говорил. Вашу фразу про бутсы стоит воспринимать буквально?

- Для каждого поля нужна своя обувь. Один газон жёсткий, второй – помягче, а третий – более ухабистый и неподготовленный. Естественно, игровую обувь всегда надо готовить под конкретный газон. На стадионах команд, выступающих в АФК, другие поля. Недавно сборная играла в Душанбе. Вам стадион понравился?

- Лично я на нём не присутствовал.

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- Я посмотрел на этот газон и окунулся в те времена, когда ещё я играл. Нынешнее поколение ребят на таких газонах никогда не играло. Психологический настрой в таких ситуациях становится намного ниже.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Камеруна Александр Мирзоян
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