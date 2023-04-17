Бывший генеральный секретарь Российского Футбольного Союза Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна. Ранее сообщалось, что до конца текущего года команда Валерия Карпина может встретиться с командой «неукротимых львов».

- Вы как бывший секретарь Российского футбольного союза одобряете задумку проведения товарищеского матча между сборными России и Камеруна?

- Футбольная шагреневая кожа для РФС в вопросах выбора соперника значительно сократилась. Так что в нынешних условиях любой соперник, согласившийся на встречу со сборной России, - благодать со стороны футбольного Бога. Играть - и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнца!

- Очень оригинальный ответ, спасибо! На ваш взгляд, сейчас РФС стоит переходить в Азиатскую конфедерацию или продолжать принимать участие в товарищеских матчах?

- В сложившейся ситуации все сотрудники РФС должны прочитать Ковчег футбольных заветов. А пока не прочтут, пусть ничего не предпринимают. У них ситуация цугцванга, и они могут только ухудшить свою позицию.

- На ваш взгляд, попадание игрока в сборную должно автоматически его мотивировать?

- Это зависит от ментальных установок игрока. Одних, которые находятся на верхних этажах пирамиды Маслоу, должно. Других, с первобытным уровнем сознания и потребностей, вряд ли. Все зависит от интеллектуального уровня и ментального состояния каждого конкретного футболиста и их профессионального пути. Но, поскольку, вызов в сборную выгоден их агентам, последние доходчиво объяснят своим клиентам, что это для них полезно.