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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Кривцов: «У меня есть желание попасть в сборную»

17 Апреля 2023 • 17:28 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил перспективы попадания в состав сборной России.

«Нужно как можно лучше выступать на поле и показывать себя. Конечно, у меня есть желание попасть в сборную. Меня не смущают соперники, с которыми сейчас играет наша команда», — заявил хавбек «быков», чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, нет разницы, с кем сборная должна играть, поскольку главной целью является победа в каждой встрече. Также Кривцов рассказал, что его не интересует выбор соперников, поскольку за это не отвечают футболисты.

Напомним, что в 2022 году Никита уже вызывался в расположение национальной команды, однако из-за повреждения он не смог принять участие в сборе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Никита Кривцов
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