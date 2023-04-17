Кривцов: «У меня есть желание попасть в сборную»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил перспективы попадания в состав сборной России.

«Нужно как можно лучше выступать на поле и показывать себя. Конечно, у меня есть желание попасть в сборную. Меня не смущают соперники, с которыми сейчас играет наша команда», — заявил хавбек «быков», чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, нет разницы, с кем сборная должна играть, поскольку главной целью является победа в каждой встрече. Также Кривцов рассказал, что его не интересует выбор соперников, поскольку за это не отвечают футболисты.

Напомним, что в 2022 году Никита уже вызывался в расположение национальной команды, однако из-за повреждения он не смог принять участие в сборе.