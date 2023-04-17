Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна. Ранее сообщалось, что до конца текущего года команда Валерия Карпина может встретиться с командой «неукротимых львов».

- Как вы относитесь к инициативе проведения такого товарищеского матча?

- Было бы очень неплохо. Камерун - команда серьёзного класса. У камерунцев много игроков выступает в Европе на профессиональном уровне. Будет хорошо, если эта игра произойдёт в России.

- Вы следили за игрой сборной Камеруна в последнее время?

- На чемпионате мира, конечно, следил. В целом не очень ими интересуюсь.

- По ощущениям от выступлений сборной Камеруна на чемпионате мира можете сказать, что наша сборная сопоставима с ней по уровню?

- Думаю, что да. Я бы даже сказал, что сборная Камеруна на сегодняшний день выглядит предпочтительнее. Теоретически они могут быть фаворитами в матче со сборной России.

- В условиях международной изоляции сборной России следует играть товарищеские матчи с Камеруном и Ираном или же перейти в Азиатскую конфедерацию футбола?

- Я против перехода в Азиатскую конфедерацию. Мы не выиграем в плане количества матчей. Играть можно и без перехода в Азию. Мы можем набрать неплохих соперников для товарищеских встреч.

- А что делать с мотивацией игроков?

- Сложный вопрос. Я думаю, что быть игроком национальной команды – это уже большая честь. Понятно, что если нет турнирной мотивации, выступать сложнее. Для меня надеть майку сборной – это уже мотивация. Игроки сборной как бы вписывают своё имя в историю. Играть со слабыми соперниками нет смысла, а с коллективами, сопоставимыми по уровню, есть.