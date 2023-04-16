Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Камеруна.
По данным «Спорт-Экспресса», встреча может состояться до конца нынешнего года в одном из российских городов.
Напомним, что весь российский футбол временно отстранён от участия в международных соревнованиях по политическим причинам.
В марте подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских, поединка, в которых разошлись миром со сборной Ирана и оказались сильнее сборной Ирака.
Сборнаы Камеруна участвовала на чемпионате мира в Катаре, но не смогла выйти из группы, где также играли сборные Бразилии, Швейцарии и Сербии.
Бан пользователя