Сборная России может провести товарищеский матч против сборной Камеруна.

По данным «Спорт-Экспресса», встреча может состояться до конца нынешнего года в одном из российских городов.

Напомним, что весь российский футбол временно отстранён от участия в международных соревнованиях по политическим причинам.

В марте подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских, поединка, в которых разошлись миром со сборной Ирана и оказались сильнее сборной Ирака.

Сборнаы Камеруна участвовала на чемпионате мира в Катаре, но не смогла выйти из группы, где также играли сборные Бразилии, Швейцарии и Сербии.