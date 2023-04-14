Канчельскис считает, что сборная России должна играть с Бразилией, а не с Ираком

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Как считает эксперт, сборная России должна играть против Бразилии, а не против Ирака, ведь с нами не хотят проводить матчи только в Европе, но есть Африка, Латинская Америка и другие.

Напомним, в последних двух контрольных встречах подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и одержали победу над Ираком (2:0).