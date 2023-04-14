Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Канчельскис считает, что сборная России должна играть с Бразилией, а не с Ираком

14 Апреля 2023 • 20:30 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Как считает эксперт, сборная России должна играть против Бразилии, а не против Ирака, ведь с нами не хотят проводить матчи только в Европе, но есть Африка, Латинская Америка и другие.

Напомним, в последних двух контрольных встречах подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном (1:1) и одержали победу над Ираком (2:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная России РФС Андрей Канчельскис Сборная Ирака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЛНЗ Черкассы
Epitsentr Dunaivtsi
2
0
Видео
Окончен
Симба Бора
Хванге Хванге
2
0
2.50 2.65 3.10
Видео
Окончен
Кустосия Кустосия
Рудеш Рудеш
2
1
4.10 3.25 1.83
Видео
14.04.23 в 20:00
Сент-Йоханн Сент-Йоханн
Вальс Грюнау Вальс Грюнау
Видео
14.04.23 в 21:45
Аннаг Юнайтед
Ардс Ардс
2.14 3.30 3.00
Видео
15.04.23 в 05:00
ФК Чиуауа
Интер Плая-дель-Кармен Интер Плая-дель-Кармен
Видео
15.04.23 в 08:00
Sanfrecce Hiroshima Regina W
Omiya Ardija Ventus W
Видео
15.04.23 в 12:30
FSK Mariupol
SC Poltava
Видео
15.04.23 в 13:00
Металлург Зп Металлург Зп
Карпаты Карпаты
Видео
15.04.23 в 13:00
Прикарпатье Прикарпатье
Скорук
Видео
15.04.23 в 13:30
Dinaz Vyshhorod
Горняк-Спорт Горняк-Спорт
Видео
15.04.23 в 15:00
Блэкберн (до 23 лет)
Академия Тоттенхэма Академия Тоттенхэма
Видео
15.04.23 в 15:00
Юнион Ноймюнстер Юнион Ноймюнстер
Ольденбург-2 Ольденбург-2
Видео
15.04.23 в 15:00
Лия Атлетик Лия Атлетик
Свиеки Юнайтед Свиеки Юнайтед
Видео
15.04.23 в 15:00
Килия Киль
Фленсбург Фленсбург
1.25 6.70 7.90
Видео
15.04.23 в 15:00
Пансдорф Пансдорф
Бордесхольм Бордесхольм
3.65 4.20 1.75
Видео
15.04.23 в 15:00
Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
Нива Тернополь Нива Тернополь
Видео
15.04.23 в 15:00
Сваровски Тироль-2
Кицбюэль Кицбюэль
Видео
Отменен
Эссен (жен) Эссен (жен)
Меппен (жен) Меппен (жен)
0
0
Видео
15.04.23 в 15:00
Wolfsburg II W
Вердер (жен) Вердер (жен)
Видео
15.04.23 в 16:00
Хвартски Драговоляц Хвартски Драговоляц
Цибалия Цибалия
Видео
15.04.23 в 16:00
Gruen-Weiss Siebenbaumen
Хайдер Хайдер
Видео
15.04.23 в 16:00
Херенталс
Кариба Кариба
Видео
15.04.23 в 16:00
Sheasham FC
GreenFuel FC
Видео
15.04.23 в 16:00
Маника Даймондз
Нгези Платинум
Видео
15.04.23 в 16:30
Нашшар Лайонз Нашшар Лайонз
Слима Уондерерс Слима Уондерерс
Видео
15.04.23 в 17:00
Рязань Рязань
ФК Космос Долгопрудный ФК Космос Долгопрудный
Видео
15.04.23 в 17:00
Баллинамаллард Юнайтед Баллинамаллард Юнайтед
Кнокбреда
Видео
15.04.23 в 17:00
Дандела
Лафголл
Видео
15.04.23 в 17:00
Харлэнд и Вульф Велдерс
Ньюингтон Ньюингтон
Видео
15.04.23 в 17:00
Уорренпойнт Таун Уорренпойнт Таун
Балликлэр Комрейдс
Видео
15.04.23 в 17:00
Инститьют Инститьют
Дергвью
1.95 3.65 3.35
Видео
15.04.23 в 17:00
УСК Аниф УСК Аниф
Голлинг
1.70 4.40 3.80
Видео
15.04.23 в 17:00
Аустрия Зальцбург
Зеекирхен Зеекирхен
1.73 3.85 4.10
Видео
15.04.23 в 17:00
Дорнбирнер
Брауерай Эгг
Видео
15.04.23 в 17:30
Мкабба Мкабба
Сан-Гванн Сан-Гванн
Видео
15.04.23 в 17:30
Монталегре Монталегре
Сан-Жуан-Вер Сан-Жуан-Вер
Видео
15.04.23 в 17:30
Дубрава Дубрава
Ориент 1919 Ориент 1919
Видео
15.04.23 в 17:30
Биево Брдо Биево Брдо
Вуковар
Видео
15.04.23 в 18:00
SPG Silz/Moetz
SV Fuegen
Видео
15.04.23 в 18:00
Гефис
Вольфурт
2.40 3.70 2.55
Видео
15.04.23 в 19:00
Монкарапаченсе Монкарапаченсе
Академика Академика
Видео
15.04.23 в 19:00
Паредеш Паредеш
Анадия Анадия
Видео
15.04.23 в 19:30
Фафе Фафе
Варзим Варзим
3.10 3.10 2.30
Видео
15.04.23 в 20:30
Мтарфа
Витториоса Старз Витториоса Старз
Видео
15.04.23 в 22:00
Ривер Ривер
Флуминенсе ПИ Флуминенсе ПИ
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
20:30 · Чемпионат ЦАФА
Канчельскис считает, что сборная России должна играть с Бразилией, а не с Ираком
19:48 · Чемпионат ЦАФА
Сборная России не отказывалась от участия в Кубке Центральной Азии
18:10 · Чемпионат ЦАФА
Карпин высказался о возможном пропуске сборной России чемпионата ЦАФА
17:52 · Чемпионат ЦАФА
Сборная России наверняка откажется от турнира в Центральной Азии
11 Апреля
13:20 · Чемпионат ЦАФА
Канчельскис рассказал, что нужно делать с игроками, которые не хотят играть за сборную России
10 Апреля
12:23 · Чемпионат ЦАФА
Названа возможная дата второго матча сборных России и Ирака 1
09 Апреля
14:07 · Чемпионат ЦАФА
Матыцин не планирует встречаться с Карпиным – ранее он приструнил тренера
08 Апреля
15:56 · Чемпионат ЦАФА
Стало известно, когда решится вопрос выступления сборной России на турнире в Центральной Азии
07 Апреля
18:32 · Чемпионат ЦАФА
Широков высказался насчёт стратегии Карпина в сборной России
14:43 · Чемпионат ЦАФА
Аршавин отреагировал на резкие слова о Карпине со стороны министра спорта РФ
06 Апреля
21:41 · Чемпионат ЦАФА
Широков: «Китай - очень хорошая команда, с Ираком тоже полезно сыграть»
17:32 · Чемпионат ЦАФА
В Футбольном союзе Кыргызстана допустили назначение Канчельскиса тренером сборной
05 Апреля
21:30 · Чемпионат ЦАФА
Колосков прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче сборной России против Ирака
21:19 · Чемпионат ЦАФА
Сборная России снова сыграет против Ирака
07:21 · Чемпионат ЦАФА
Генич: «Карпин сам не уйдёт из сборной России»
Все новости