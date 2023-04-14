Сборная России не отказывалась от участия в Кубке Центральной Азии

Российский футбольный союз пока не дал окончательного ответа футбольной ассоциации Центральной Азии по поводу возможного участия в турнире сборной России.

Как сообщает Sport24, от РФС не поступало информации о том, что сборная России не будет принимать участие в чемпионате ЦАФА. По сведениям источника, все пока находится на стадии переговоров.

Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина, скорее всего, не сыграют в турнире. Однако сам специалист заявил, что не владеет такой информацией.

Первый в истории чемпионат ЦАФА должен пройти предстоящим летом, в июне. В турнире планируется участие восьми команд.

Сборная России наверняка откажется от турнира в Центральной Азии