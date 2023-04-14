Карпин высказался о возможном пропуске сборной России чемпионата ЦАФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, согласно которой национальная команда пропустит чемпионат ЦАФА.

«Пишут, что сборная России откажется от участия в чемпионате Центрально-азиатской ассоциации? У меня нет никакой информации», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, первый в истории чемпионат ЦАФА состоится предстоящим летом, в июне. Ожидается, что в турнире примут участие восемь сборных, среди которых может оказаться наша национальная команда.

Последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели в марте, в Санкт-Петербурге был повержен Ирак (2:0).

Сборная России наверняка откажется от турнира в Центральной Азии