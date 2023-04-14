Сборная России наверняка откажется от турнира в Центральной Азии

Сборная России с высокой долей вероятности откажется выступать на турнире в Центральной Азии. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Ассоциация футбола Центральной Азии организовывает турнир на июнь. Ранее в Российском футбольном союзе сообщали, что решение о том, выступит ли сборная на этом турнире, будет приниматься взвешенно.

Как известно, РФС уже больше года находится под санкциями. В такой ситуации сборные России могут принимать участие только в товарищеских матчах. В марте, например, команда Карпина сыграла против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).