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Канчельскис рассказал, что нужно делать с игроками, которые не хотят играть за сборную России

11 Апреля 2023 • 13:20 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что нужно делать с игроками, которые на данный момент не хотят выступать за сборную России.

Экс-игрок сборной России отметил, что национальная команда должна участвовать на турнире CAFA, ведь игроки должны чувствовать, что сборная существует, а тех, кто не захотят принимать участия в турнире, нужно просто отстранить.

«Еще уговаривать кого-то должны? Не хочешь играть? Тогда забудь про сборную. С такими церемониться нельзя. Футболисты должны бежать в национальную команду!», - приводит слова Канчельскиса Sport24

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис
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