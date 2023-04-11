Канчельскис рассказал, что нужно делать с игроками, которые не хотят играть за сборную России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что нужно делать с игроками, которые на данный момент не хотят выступать за сборную России.

Экс-игрок сборной России отметил, что национальная команда должна участвовать на турнире CAFA, ведь игроки должны чувствовать, что сборная существует, а тех, кто не захотят принимать участия в турнире, нужно просто отстранить.

«Еще уговаривать кого-то должны? Не хочешь играть? Тогда забудь про сборную. С такими церемониться нельзя. Футболисты должны бежать в национальную команду!», - приводит слова Канчельскиса Sport24.