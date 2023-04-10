Названа возможная дата второго матча сборных России и Ирака

Сборные Ирака и России могут провести еще один товарищеский поединок. Об этом рассказал пресс-секретарь национальной команды Ирака Мохаммед Имад.

«Местами проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город. Также нами рассматривается дата матча, 7 сентября - день фэйр-плей ФИФА», - передает слова пресс-секретаря Sport24.

Напомним, что в марте сборные России и Ирака провели контрольную встречу на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Поединок завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0.

С февраля 2022 года России отстранена от участия в международных турнирах.