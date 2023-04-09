Матыцин не планирует встречаться с Карпиным – ранее он приструнил тренера

Министр спорта РФ Олег Матыцин не планирует встречаться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Напомним, что в конце марта Матыцин приструнил Карпина. Министру не понравились слова тренера о том, что он не держится за место у руля сорной России.

Матыцин сказал, что не видит необходимости во встрече с Карпиным. При этом он отметил, что готов встретиться, если такое желание есть у тренера.

«Я думаю, он понял мою мысль, надеюсь, что он учтёт это в работе. Повторюсь, что главный тренер сборной - это великая ответственность, это символ национальной команды, поэтому высказывания, думаю, должны быть соответствующими», - сказал Матыцин, чьи слова приводит ТАСС.

Сборная России в марте сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0). Теперь команда Валерия Карпина соберётся в июне.