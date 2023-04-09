Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Матыцин не планирует встречаться с Карпиным – ранее он приструнил тренера

09 Апреля 2023 • 14:07 Комментировать

Министр спорта РФ Олег Матыцин не планирует встречаться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Напомним, что в конце марта Матыцин приструнил Карпина. Министру не понравились слова тренера о том, что он не держится за место у руля сорной России.

Матыцин сказал, что не видит необходимости во встрече с Карпиным. При этом он отметил, что готов встретиться, если такое желание есть у тренера.

«Я думаю, он понял мою мысль, надеюсь, что он учтёт это в работе. Повторюсь, что главный тренер сборной - это великая ответственность, это символ национальной команды, поэтому высказывания, думаю, должны быть соответствующими», - сказал Матыцин, чьи слова приводит ТАСС.

Сборная России в марте сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0). Теперь команда Валерия Карпина соберётся в июне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Олег Матыцин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сент-Джордж Уиллауонг Сент-Джордж Уиллауонг
Гранж Тайстл Гранж Тайстл
4
0
Видео
Окончен
Спарта-2 Прага Спарта-2 Прага
Таборско Таборско
2
1
Видео
Отменен
Речица (жен)
Tiverija W
0
0
Видео
Окончен
SC Poltava
Буковина Буковина
1
2
Видео
09.04.23 в 13:30
Армения (жен) Армения (жен)
Кипр (жен) Кипр (жен)
Видео
Окончен
Skoruk
Dinaz Vyshhorod
3
0
Видео
84 мин
Динамо СПб Динамо СПб
Торпедо-2 Москва Торпедо-2 Москва
1
0
Видео
09.04.23 в 14:00
Горняк-Спорт Горняк-Спорт
Прикарпатье Прикарпатье
Видео
84 мин
Пересвет Домодедово Пересвет Домодедово
Знамя Ногинск Знамя Ногинск
0
1
3.00 3.65 2.10
Видео
09.04.23 в 15:00
Брайтон (до 23 лет) Брайтон (до 23 лет)
Академия Манчестер Сити
Видео
39 мин
Химик Дзержинск Химик Дзержинск
Родина-М Родина-М
1
0
1.45 4.60 5.90
Видео
09.04.23 в 16:00
Динамо-2 Москва Динамо-2 Москва
Великий Новгород Великий Новгород
Видео
09.04.23 в 16:00
Полесье Полесье
Металлург Зп Металлург Зп
Видео
09.04.23 в 16:00
Камета
Сан-Франсиску
Видео
09.04.23 в 16:00
Кариба Кариба
Триангле Юнайтед Триангле Юнайтед
Видео
09.04.23 в 17:00
Сигма Оломоуц Сигма Оломоуц
Богемианс-1905 Богемианс-1905
2.08 3.35 3.55
Видео
09.04.23 в 17:00
Млада Болеслав Млада Болеслав
Славия Прага Славия Прага
4.60 4.00 1.69
Видео
09.04.23 в 17:00
Ческе-Будеёвице Ческе-Будеёвице
Теплице Теплице
Видео
09.04.23 в 17:00
Знамя Труда Знамя Труда
Зенит-2 Зенит-2
Видео
09.04.23 в 17:30
Варнсдорф Варнсдорф
Славия Прага Славия Прага
Видео
09.04.23 в 20:00
Пардубице Пардубице
Спарта Прага Спарта Прага
7.20 4.70 1.41
Видео
09.04.23 в 21:00
ЧФР Клуж ЧФР Клуж
Steaua Bucharest II
Видео
09.04.23 в 21:45
Флуминенсе ПИ Флуминенсе ПИ
Ривер Ривер
Видео
09.04.23 в 22:00
Аргентина (жен) Аргентина (жен)
Венесуэла (жен) Венесуэла (жен)
Видео
09.04.23 в 23:00
Конфианса Конфианса
Лагарту Лагарту
Видео
10.04.23 в 01:00
Лобос УЛЬМКС
Пачука-2
Видео
10.04.23 в 03:00
Кафеталерос Кафеталерос
Тампико Мадеро Тампико Мадеро
Видео
10.04.23 в 11:00
Греция (жен) Греция (жен)
Хорватия (жен) Хорватия (жен)
Видео
10.04.23 в 11:00
Литва (жен) Литва (жен)
Латвия (жен) Латвия (жен)
Видео
10.04.23 в 13:00
Фарерские острова (до 19 лет) (жен) Фарерские острова (до 19 лет) (жен)
Армения (до 19 лет) (жен) Армения (до 19 лет) (жен)
Видео
10.04.23 в 13:00
Черногория (жен) Черногория (жен)
Северная Македония (жен) Северная Македония (жен)
Видео
10.04.23 в 14:00
Северная Македония (до 19 лет) (жен) Северная Македония (до 19 лет) (жен)
Израиль (до 19 лет) (жен) Израиль (до 19 лет) (жен)
Видео
10.04.23 в 14:00
Латвия (до 19 лет) (жен) Латвия (до 19 лет) (жен)
Кипр (до 19 лет) (жен) Кипр (до 19 лет) (жен)
Видео
10.04.23 в 14:00
Косово (до 19 лет) (жен)
Северная Ирландия (до 19 лет) (жен) Северная Ирландия (до 19 лет) (жен)
Видео
10.04.23 в 14:00
Gibraltar U19 W
Грузия (до 19 лет) (жен) Грузия (до 19 лет) (жен)
Видео
10.04.23 в 14:00
Эстония (до 19 лет) (жен) Эстония (до 19 лет) (жен)
Уэльс (до 19 лет) (жен) Уэльс (до 19 лет) (жен)
Видео
10.04.23 в 14:00
Словакия (жен) Словакия (жен)
Финляндия (жен) Финляндия (жен)
Видео
10.04.23 в 14:30
Бордесхольм Бордесхольм
Gruen-Weiss Siebenbaumen
Видео
10.04.23 в 14:30
Вайхе-2 Фленсбург Вайхе-2 Фленсбург
Хайдер Хайдер
Видео
10.04.23 в 14:30
Сербия (жен) Сербия (жен)
ЮАР (жен) ЮАР (жен)
Видео
10.04.23 в 15:00
Айхеде Айхеде
Килия Киль
2.90 4.10 2.05
Видео
10.04.23 в 16:00
Экернфёрдер СВ Экернфёрдер СВ
Юнион Ноймюнстер Юнион Ноймюнстер
Видео
10.04.23 в 16:00
Динамос Динамос
Cranborne Bullets FC
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
14:07 · Чемпионат ЦАФА
Матыцин не планирует встречаться с Карпиным – ранее он приструнил тренера
08 Апреля
15:56 · Чемпионат ЦАФА
Стало известно, когда решится вопрос выступления сборной России на турнире в Центральной Азии
07 Апреля
18:32 · Чемпионат ЦАФА
Широков высказался насчёт стратегии Карпина в сборной России
14:43 · Чемпионат ЦАФА
Аршавин отреагировал на резкие слова о Карпине со стороны министра спорта РФ
06 Апреля
21:41 · Чемпионат ЦАФА
Широков: «Китай - очень хорошая команда, с Ираком тоже полезно сыграть»
17:32 · Чемпионат ЦАФА
В Футбольном союзе Кыргызстана допустили назначение Канчельскиса тренером сборной
05 Апреля
21:30 · Чемпионат ЦАФА
Колосков прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче сборной России против Ирака
21:19 · Чемпионат ЦАФА
Сборная России снова сыграет против Ирака
07:21 · Чемпионат ЦАФА
Генич: «Карпин сам не уйдёт из сборной России»
04 Апреля
14:59 · Чемпионат ЦАФА
Сычёв заявил, что у России не будет роста в Азии
14:46 · Чемпионат ЦАФА
Сычёв: Для Карпина работа в сборной — большая ответственность и честь
11:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Карпин должен находить мотивацию в сборной России»
03 Апреля
10:48 · Чемпионат ЦАФА
В РФС ответили, мог ли Тедеско возглавить сборную России
09:40 · Чемпионат ЦАФА
Дюков высказался о втором матче России против Ирана
02 Апреля
09:22 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Моя карьера в сборной России закончена»
Все новости