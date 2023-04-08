Стало известно, когда решится вопрос выступления сборной России на турнире в Центральной Азии

В следующий раз сборная России соберётся в июне. Команда Валерия Карпина может выступить на турнире в Центральной Азии, о чём сообщалось в прошлом месяце.

По данным sport24, вопрос возможного участия российской национальной команды в турнире будет решён в период с 15 по 18 апреля.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что все стороны заинтересованы в участии сборной России, однако нужно согласовать формальности.

От себя добавим, что если участие сборной России в турнире подтвердится, то суперфинал национального кубка может быть перенесён. Он запланирован на воскресенье, 11 июня.