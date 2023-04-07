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Широков высказался насчёт стратегии Карпина в сборной России

07 Апреля 2023 • 18:32 Комментировать

Известный в прошлом футболист сборной России Роман Широков высказался насчёт стратегии Валерия Карпина при работе с национальной командой. Как известно, Карпин часто вызывает в сборную молодых футболистов.

«Вызывать молодёжь в сборную - это право главного тренера, если руководство одобряет это. Я считаю, что в сборной должны играть сильнейшие. Соответственно, они должны всегда стараться выигрывать. Национальная сборная, по моему мнению, не поле для экспериментов. Но РФС и главный тренер придерживаются своей стратегии. Каждый волен выбирать то, что ему ближе и правильней», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Из-за санкций сборная России в настоящее время может проводить только товарищеские матчи. В 2022-2023 годах команда Валерия Карпина успела сыграть против Кыргызстана (2:1), Узбекистана (0:0), Таджикистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В следующий раз российская сборная должна собраться в июне. Есть шанс, что команда Валерия Карпина выступит на турнире в Центральной Азии. Решение на этот счёт будет приниматься позже. 

Россия не смогла подняться в рейтинге ФИФА

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Валерий Карпин Сборная России Роман Широков
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Генич: «Карпин сам не уйдёт из сборной России»
04 Апреля
14:59 · Чемпионат ЦАФА
Сычёв заявил, что у России не будет роста в Азии
14:46 · Чемпионат ЦАФА
Сычёв: Для Карпина работа в сборной — большая ответственность и честь
11:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Карпин должен находить мотивацию в сборной России»
03 Апреля
10:48 · Чемпионат ЦАФА
В РФС ответили, мог ли Тедеско возглавить сборную России
09:40 · Чемпионат ЦАФА
Дюков высказался о втором матче России против Ирана
02 Апреля
09:22 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Моя карьера в сборной России закончена»
01 Апреля
22:45 · Чемпионат ЦАФА
Агент Сафонов считает, что Карпин может вызвать Дзюбу в сборную России
11:33 · Чемпионат ЦАФА
Ари: «Карпину сложнее, чем было другим тренерам сборной»
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