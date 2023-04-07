Аршавин отреагировал на резкие слова о Карпине со стороны министра спорта РФ

В конце марта министр спорта России Олег Матыцин достаточно резко высказался о Валерии Карпине. Поводом стали слова специалиста о том, что он не держится за кресло в сборной России.

Комментарий по поводу той истории дал известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин. Он не увидел здесь конфликтной ситуации.

«Мне кажется, конфликта там нет. Я слышал, как Карпин сказал это для интервью, но чиновники просто не знали - что, где и как. Решили высказаться, видимо, чтобы поддержать свою медийность. Никакого конфликта здесь не вижу. Все и дальше продолжают работать на своих местах», - сказал Аршавин, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что в марте сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

Министр спорта России приструнил Карпина