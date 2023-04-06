В Футбольном союзе Кыргызстана допустили назначение Канчельскиса тренером сборной

Нурдин Букуев, который занимает должность генерального секретаря Футбольного союза Кыргызстана, высказался о возможном назначении Андрея Канчельскиса рулевым национальной сборной.

О том, что Канчельскис может возглавить сборную Кыргызстана, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало ещё в начале апреля.

«Учитывая, что мы только сегодня официально оформили наше расставание с Александром Крестининым - мы не могли ранее рассматривать других кандидатов. Только с сегодняшнего дня мы начнём просматривать возможные варианты. Думаю, фамилия Канчельскиса будет фигурировать», - сказал Букуев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Андрей Канчельскис находится без тренерской работы с осени 2020 года. Тогда он покинул тренерское кресло в клубе «Навбахор».