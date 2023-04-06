Россия не смогла подняться в рейтинге ФИФА

В четверг на сайте ФИФА был опубликован свежий рейтинг национальных команд. Сборная России не смогла подняться – она осталась на 37-й строчке.

Напомним, что в марте сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

В следующий раз сборная России должна собраться в июне. Не исключено, что команда Карпина выступит на турнире в Центральной Азии. Решение на этот счёт будет приниматься позднее.

Добавим, что из-за санкций в отношении Российского футбольного союза сборная России сейчас не участвует в официальных турнирах.

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