Колосков прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче сборной России против Ирака

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном проведении ответного товарищеского матча сборной России против Ирака.

«Ирак, значит, Ирак. Сейчас любой товарищеский матч — на вес золота. Конечно, Россия намного выше классом, чем команда Ирака, но практика лишней не будет», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

По мнению функционера, лучше играть с такими соперниками, чем умолять какие-то команды на товарищеский матч.

Напомним, в конце марта сборная России одолела сборную Ирака в контрольной игре со счетом 2:0. Матч проходил в Санкт-Петербурге. Ответная встреча должна состояться в Багдаде в сентябре.