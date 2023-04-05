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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Сборная России снова сыграет против Ирака

05 Апреля 2023 • 21:19 Комментировать

Сборная России в сентябре снова сыграет против Ирака. Стороны имеют предварительную договорённость о проведении матча в Багдаде, о чём рассказывает Al Arabiya Sports.

Ранее в иракской футбольной федерации говорили о желании провести так называемый ответный матч против сборной России – уже на своём поле.

Напомним, что в конце марта сборная России обыграла Ирак в Санкт-Петербурге со счётом 2:0. Авторами голов стали Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Сборная России в следующий раз должна собраться в июне. Команда Валерия Карпина может выступить на турнире в Центральной Азии. Решение будет принято позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирака
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