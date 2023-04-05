Генич: «Карпин сам не уйдёт из сборной России»

Комментатор Константин Генич высказался касательно возможного увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера национальной сборной России.

«С финансовой точки зрения ему работа интересна, ты общаешься с лучшими игроками страны, пробуешь донести до них требования и идеи. Сам Карпин не уйдёт, потому что матчей у сборной не так много», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2024 года. В марте сборная России провела два товарищеских поединка – на выезде против Ирана (1:1) и дома с Ираком (2:0).